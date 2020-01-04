Большунов: думаю завтра налить Клебо перед стартом

Российский лыжник Александр Большунов в шутливой манере поделился ожиданиями от решающей гонки «Тур де Ски» — масс-старте в гору. Перед гонкой Большунов всего 1 секунду уступает в общем зачёте лидеру — норвежцу Йоханнесу Клебо.
«Посмотрим завтра. Увидим, ждать осталось недолго. Пока реально не могу ничего сказать об этом. Давайте, помогайте нам. Придумайте что-нибудь. Верёвки натягивайте после того, как я проеду.
После финиша спринта устроили с Клебо догонялки? Ну да, а что, нельзя? Уступил? Ну попробуй, обгони! Вы что, думаете, он совсем дурачился? Соперничества даже в такой момент никто не отменял. Он лучший в мире спринтер. Думаете, легко его обыграть?» — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».
Вспомнили и о водке, на которую Большунов приглашал Клебо в день рождения.
«А водка для Клебо была. Он не пришёл, так что не открывали. Думаю завтра налить ему перед стартом», — пошутил Александр.
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