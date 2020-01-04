Клебо — о масс-старте в гору: это будет ужасно и больно

Лидер «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился опасениями от заключительного этапа многодневки. Участникам предстоит масс-старт в гору. При этом в начале гонки трасса, по которой пойдут 60 лыжников, будет очень узкой. Это чревато падениями и случайностями, ведь значительная часть, примерно 50 участников, уже не претендует на призовые места, но на старте они будут быстрыми.

«Мы просто должны надеяться и верить, что эти 50 лыжников пройдут и всё не разрушат. Мы принимаем всё как есть и постараемся извлечь из этого максимум. В любом случае, общий старт одинаковый для всех.

Это будет ужасно и больно от начала горы до вершины. Я должен попытаться найти изюминку, о которой буду думать, пока добираюсь до вершины, ведь это и есть цель», — приводит слова Клебо NRK.