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Первый канал в прямом эфире покажет заключительный этап «Тур де Ски»

Первый канал в прямом эфире покажет заключительный этап «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Первый канал в прямом эфире покажет заключительный этап лыжной многодневки «Тур де Ски» среди мужчин. Победу разыграют норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо и двое россиян – Александр Большунов и Сергей Устюгов. Маловероятно, что остальным на подъёме в гору в Валь-ди-Фьемме (Италия) удастся отыграть отставание, которое даже у идущего четвёртым норвежца Пола Голдберга составляет 1 минуту 53 секунды.

Благодаря победе в спринте Клебо на 1 секунду опередил Большунова в общем зачёте. Устюгов отстаёт на 15 секунд. Однако, в отличие от предыдущих лет, в этом году лыжников ждёт не гонка преследования, а масс-старт свободным стилем, который начнётся ещё на стадионе, после чего участникам предстоит преодолеть узкий проход к горе.

Начало мужской гонки и прямой трансляции Первого канала — 5 января в 17:15 мск.

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Между Клебо и Большуновым одна секунда перед финалом «Тур де Ски». Но они оба не фавориты.
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