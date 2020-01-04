Четвёрка Стульнева уступила только немецким экипажам на этапе КМ по бобслею в Винтерберге

Российские бобслеисты Алексей Стульнев, Роман Кошелев, Илья Малых и Руслан Самитов заняли четвёртое место в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия).
По итогам двух заездов россияне уступили 0,33 секунды немецкому экипажу под управлением Йоханнеса Лохнера. Второе и третье места также заняли экипажи из Германии.
Российская четвёрка с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем вошла в топ-10, показав девятое время.
В соревнованиях бобслеисток также весь пьедестал заняли немецкие команды. Победу одержали Штефани Шнайдер и Кира Липперхайде. Лучшая российская двойка — Надежда Сергеева и Елена Мамедова — стала пятой.
Бобслей, скелетон. Кубок мира. Третий этап. Винтерберг, Германия. 4 января
Бобслей. Мужчины. Четвёрки
1. Германия (пилот – Йоханнес Лохнер) – 1.50,54.
2. Германия (Франческо Фридрих) – 1.50,56.
3. Германия (Нико Вальтер) – 1.50,76.
4. Россия (Алексей Стульнев) – 1.50,87…
9. Россия (Ростислав Гайтюкевич) – 1.51,28.
Женщины. Двойки
1. Штефани Шнайдер/Кира Липперхайде (Германия) – 1.55,46.
2. Мариама Яманка/Анника Дразек (Германия) – 1.55,50.
3. Лаура Нолте/Дебора Леви (Германия) – 1.55,59…
5. Надежда Сергеева/Елена Мамедова (Россия) – 1.56,01…
11. Любовь Черных/Юлия Шокшуева (Россия) – 1.56,63…
14. Алена Осипенко/Анна Парфенова (Россия) – 1.56,91.
- 4 января 2020
-
21:38
-
21:18
-
20:36
-
20:27
-
20:10
-
19:55
-
19:30
-
18:44
-
18:21
-
18:08
-
16:59
-
16:52
-
16:42
-
16:04
-
15:50
-
15:35
-
15:01
-
14:51
-
13:51
-
12:45
-
12:11
-
10:36
-
10:22
-
10:01
-
09:08
-
01:01
-
00:07
- 3 января 2020
-
23:42
-
23:32
-
23:08
-
22:30
-
21:29
-
20:14
-
20:03
-
19:55