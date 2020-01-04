Четвёрка Стульнева уступила только немецким экипажам на этапе КМ по бобслею в Винтерберге

Российские бобслеисты Алексей Стульнев, Роман Кошелев, Илья Малых и Руслан Самитов заняли четвёртое место в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия).

По итогам двух заездов россияне уступили 0,33 секунды немецкому экипажу под управлением Йоханнеса Лохнера. Второе и третье места также заняли экипажи из Германии.

Российская четвёрка с пилотом Ростиславом Гайтюкевичем вошла в топ-10, показав девятое время.

В соревнованиях бобслеисток также весь пьедестал заняли немецкие команды. Победу одержали Штефани Шнайдер и Кира Липперхайде. Лучшая российская двойка — Надежда Сергеева и Елена Мамедова — стала пятой.

Бобслей, скелетон. Кубок мира. Третий этап. Винтерберг, Германия. 4 января

Бобслей. Мужчины. Четвёрки

1. Германия (пилот – Йоханнес Лохнер) – 1.50,54.

2. Германия (Франческо Фридрих) – 1.50,56.

3. Германия (Нико Вальтер) – 1.50,76.

4. Россия (Алексей Стульнев) – 1.50,87…

9. Россия (Ростислав Гайтюкевич) – 1.51,28.



Женщины. Двойки

1. Штефани Шнайдер/Кира Липперхайде (Германия) – 1.55,46.

2. Мариама Яманка/Анника Дразек (Германия) – 1.55,50.

3. Лаура Нолте/Дебора Леви (Германия) – 1.55,59…

5. Надежда Сергеева/Елена Мамедова (Россия) – 1.56,01…

11. Любовь Черных/Юлия Шокшуева (Россия) – 1.56,63…

14. Алена Осипенко/Анна Парфенова (Россия) – 1.56,91.