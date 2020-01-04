Вяльбе: будем объективными, Клебо — лучший спринтер

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты предпоследнего этапа «Тур де Ски» — спринта классическим ходом. Гонку в Валь-ди-Фьемме (Италия) выиграл норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, вслед за которым финишировали два россиянина — Сергей Устюгов и Александр Большунов.

«Клебо сейчас лидер, тем более в «классике». Будем объективными, он лучший спринтер. Наши ребята боролись превосходно. Конечно, всегда хочется видеть их на первом месте. С одной стороны, не нужно было садиться первым на спуск, потому что тебя накатят. С другой — длинные спуски всегда такие, тем более такие длинные, как здесь, и финиш дурацкий. Но он для всех такой. Ребята пытались уйти сегодня, но, как и вчера, не получилось», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».