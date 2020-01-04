Тарасова лично поздравила Загитову с выступлением в шоу «Спящая красавица»

Известный тренер и комментатор Татьяна Тарасова лично посетила шоу Татьяны Навки «Спящая красавица», чтобы лично поздравить участников и, в первую очередь, олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

«Букет для принцессы Леи – Алины Загитовой», — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Незадолго до проходившего в конце декабря чемпионата России – 2020 по фигурному катанию Загитова объявила о приостановке карьеры. Спортсменка снялась с национального первенства, где проходил отбор в сборную на чемпионаты Европы и мира. Комментарий этого события со стороны Тарасовой и жёсткий ответ команды Этери Тутберидзе были среди причин, возникшего в конце 2019 года скандала.