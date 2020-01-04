Москвина: какая таблетка повысит синхронность вращений и артистизм?

Известный тренер Тамара Москвина рассказала, что отношение к российским фигуристам, выступающим на международных соревнованиях, после решений ВАДА не изменилось.

«Я давно работаю в этом виде спорта, бегло говорю по-английски и никогда, ни один зарубежный атлет, тренер, специалист не высказал ни единого намёка. Мол, вы, русские, применяете допинг и мы даже рядом с вами не встанем. Никогда. Я человек общительный, дружелюбный и, если бы такие разговоры пошли, обязательно услышала и приструнила «вещателей».

Да что говорить? Все видят, как работают наши спортсмены, и это снимает вопросы. Ну, подумайте, какая таблетка повысит синхронность вращений и артистизм, поможет исполнению поворотов и сложнейших выбросов? Придаст одухотворение номеру, чтобы каждый был, как маленький спектакль. Это достигается только огромным трудом. То, что мы столкнулись с такой напастью, считаю, с одной стороны, возросшей конкуренцией в мировом спорте. Сегодня, чтобы выиграть, многие стремятся не только показать выдающийся результат, но и ищут слабые места соперника, следят за развитием фармакологии. А мы в этом плане многое упустили.

Как получилось, что многое норвежские лыжники — астматики, у американских гимнасток, теннисисток букет болезней, и все они на законном основании принимают препараты, за которые наших наказывают? Ну, не могут больные люди бегать на лыжах, ставить рекорды и завоевывать золото на Олимпийских играх. Нападки на Россию чрезмерны, но после драки кулаками не машут. Сейчас нам надо привлекать науку, готовить юристов, специалистов, хорошо разбирающихся в этих проблемах, в том числе на международном уровне», — приводит слова Москвиной «АиФ».