Тренерский штаб норвежцев выбрал Йенссена в помощь Клебо в финале «Тур де Ски»

5 января во время седьмого заключительного этапа «Тур де Ски» — масс-старта в гору Альпе Чермис в Валь-ди-Фьемме (Италия) — у лидера многодневки, норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, будет как минимум один помощник, который будет работать на фаворита.

Перед заключительным этапом на победу в многодневке претендуют лишь трое — Клебо и россияне Сергей Устюгов и Александр Большунов. Отставание остальных составляет не менее двух минут. Чтобы помочь лидеру выиграть, норвежцы решили применить командную тактику — сработать на свою главную звезду. Главным помощником выбран Ян Томас Йенссен, который идёт 19-м в общем зачёте и в любом случае не выиграет многодневку.

«Но он очень хорош на коньке, так что мы сможем найти ему применение. Тем более роль помощника звезды неплохо оплачивается (улыбается)», — приводит слова тренера норвежцев Эрика Мюра Носсума Aftenposten.

«Это будет шоу. Интересно, что именно мне поручат», — добавил сам Йенссен.

Мужской масс-старт в гору на «Тур де Ски» начнётся 5 января в 17:15 мск.