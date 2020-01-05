«Тур де Ски» — 2020: онлайн-трансляция женской гонки начнётся в 15:15 мск

5 января лыжная многодневка «Тур де Ски» завершится в Валь-ди-Фьемме (Италия) гонкой с общего старта свободным стилем на 10 км. Сначала спортсменки преодолеют 2 км по стадиону, затем по узкой трассе подойдут к горе Альпе Чермис и поднимутся на неё.

После шести этапов «Тур де Ски» лидирует норвежская лыжница Терезе Йохауг, 3 секунды ей уступает соотечественница Астрид Якобсен. Идущая третьей россиянка Наталья Непряева перед заключительным этапом сократила отставание от лидера с 32 секунд до 14. Идущая четвёртой в общем зачёте норвежка Ингвильд Флюгстад Остберг отстаёт от Йохауг на 23 секунды.

Однако если в прошлые годы лыжницы стартовали именно в таком порядке и с такими отставаниями, то сейчас «Тур де Ски» завершит масс-старт с двумя промежуточными бонусными финишами.

Начало женского масс-старта — в 15:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки.



«Тур де Ски» 2020: прямая трансляция.