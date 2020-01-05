«Тур де Ски» — 2020: онлайн-трансляция мужской гонки начнётся в 17:15 мск

5 января лыжная многодневка «Тур де Ски» завершится в Валь-ди-Фьемме (Италия) гонкой с общего старта свободным стилем на 10 км. Сначала спортсмены преодолеют 2 км по стадиону, затем по узкой трассе подойдут к горе Альпе Чермис и поднимутся на неё.

После шести этапов «Тур де Ски» лидирует норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. Всего 1 секунду уступает ему россиянин Александр Большунов. Идущий третьим Сергей Устюгов отстаёт от лидера на 15 секунд. Остальные преследователи потеряли шансы на призовые места, так как их отставание от лидера в общем зачёте составляет не менее двух минут.

Однако если в прошлые годы лыжники стартовали именно в таком порядке и с такими отставаниями, то сейчас «Тур де Ски» завершит масс-старт с двумя промежуточными бонусными финишами.

Начало мужского масс-старта — в 17:15 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки.



«Тур де Ски» 2020: прямая трансляция.