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«Тур де Ски» — 2020: расписание на 5 января

«Тур де Ски» — 2020: расписание на 5 января
Другие / Лыжный спорт 0

5 января лыжная многодневка «Тур де Ски» завершится в Валь-ди-Фьемме (Италия) гонками с общего старта свободным стилем на 10 км как среди женщин, так и среди мужчин. Сначала участники преодолеют 2 км по стадиону, затем по узкой трассе подойдут к горе Альпе Чермис и поднимутся на неё.

Начало женского масс-старта на 10 км запланировано на 15:15 мск.

Мужская гонка с общего старта начнётся в 17:15 мск.

В прошлые годы «Тур де Ски» завершала гонка преследования в гору, которая проходила от подножия до вершины Альпе Чермис. При этом со старта лыжники уходили согласно отставанию в общем зачёте многодневки. С 2020 года правила изменены: «Тур де Ски» завершит масс-старт с двумя промежуточными бонусными финишами.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию заключительного этапа «Тур де Ски»:
Прямая трансляция «Тур де Ски» на «Чемпионате».

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