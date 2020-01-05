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Загитова выступит в шоу на льду природного озера

Загитова выступит в шоу на льду природного озера
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 1 февраля выступит в шоу чемпионов, которое пройдёт на льду природного озера в парк-отеле «Доброград» во Владимирской области. Об этом сообщили организаторы мероприятия в «Инстаграме».

В шоу также примут участие Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Максим Ковтун, Анна Погорилая. Ведущими мероприятия станут Ирина Слуцкая и актёр Марат Башаров.

13 декабря 17-летняя Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.

Тарасова лично поздравила Загитову с выступлением в шоу «Спящая красавица»
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