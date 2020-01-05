Медведева изучает новые элементы парного катания. Видео

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева разучивает новые элементы парного катания для ледового шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз». Она продемонстрировала исполнение сложной поддержки. Соответствующее видео опубликовал чемпион Эстонии Валдис Минталс.



«Пока вы спали, мы с самого утра с Женей Медведевой изучали новые элементы», — написал фигурист.

Видео доступно на странице Минталса в «Инстаграме».

Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске перед произвольной программой из-за поломки ботинка. Позже она выступила в гала-шоу соревнований, но без прыжковых элементов. В представлении «Волшебник страны Оз» спортсменка исполняет роль главной героини — Дороти.