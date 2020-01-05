Легков: у преследователей Клебо, Большунова и Устюгова будут возможности

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился ожиданиями перед решающим мужским масс-стартом на «Тур де Ски».

«Это абсолютно новый формат, ситуация с масс-стартом непонятна. И Большунов, и Устюгов говорят, что в гору они тяжёлые, а Клебо тут бежал только один раз, в прошлом году, и не с чем сравнивать. Эта гора нашим ребятам не очень легко давалась, но не надо забывать, что розыгрыш победы в общем зачёте будет между тремя спортсменами: Клебо, Большуновым и Устюговым. Ещё может вклиниться Рете. Но нужно учитывать, что здесь масс-старт и по равнине. Думаю, они пойдут пешком, а если кто-то и попробует убежать, то не получится, потому что это равнина.

Всё будет решаться в гору. В начале подъёма большое раздолье, можно обгонять, убегать, есть места. На самом деле гонка в гору не очень длинная, так что непонятно, чем всё закончится, всё будет очень интересно. У всех есть шансы. У трёх лидеров точно, но и у ребят, которые идут за ними, тоже будет возможность.

Подход по равнине, может, и узковат, но в начале там широко, есть поле для тактических игр. Бонус на стадионе будут разыгрывать спринтеры. Для Генерала это не очень серьёзный момент», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

5 января лыжная многодневка «Тур де Ски» завершится в Валь-ди-Фьемме (Италия) гонкой с общего старта свободным стилем на 10 км. Сначала спортсмены преодолеют 2 км по стадиону, затем по узкой трассе подойдут к горе Альпе Чермис и поднимутся на неё.

После шести этапов «Тур де Ски» лидирует норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. Всего 1 секунду уступает ему россиянин Александр Большунов. Идущий третьим Сергей Устюгов отстаёт от лидера на 15 секунд.