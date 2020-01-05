Йохауг выиграла последний этап на «Тур де Ски», Непряева — четвёртая

Заключительный этап лыжной многодневки «Тур де Ски» у женщин завершился в Валь-ди-Фьемме (Италия) гонкой с общего старта свободным стилем на 10 км. Спортсменкам предстояло подняться на гору Альпе Чермис. Первой это сделала норвежка Терезе Йохауг. Она преодолела дистанцию за 34 минуты 21,6 секунды.



Второе и третье места также достались норвежкам Хейди Венг (+50,3) и Ингвильд Флугстад Эстберг (+54,5) соответственно.

Россиянка Наталья Непряева финишировала четвёртой с отставанием от Йохауг на 57,1 секунды.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Заключительный этап

Женщины. Масс-старт 10 км. Свободный стиль



1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 34.21,6

2. Хейди Венг (Норвегия) — +50,3

3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +54,5

4. Наталья Непряева (Россия) — +57,1

5. Тереза Штадлобер (Австрия) — +1.15,1

6. Джессика Диггинс (США) — +1.51,1

7. Роси Бреннен (США) — +1.58,0

8. Рагниль Хага (Норвегия) — +2.06,5

9. Астрид Якобсен (Норвегия) — +2.10,4

10. Катарина Хенниг (Германия) — +2.12,9.