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Йохауг выиграла последний этап на «Тур де Ски», Непряева — четвёртая

Йохауг выиграла последний этап на «Тур де Ски», Непряева — четвёртая
Другие / Лыжный спорт 0

Заключительный этап лыжной многодневки «Тур де Ски» у женщин завершился в Валь-ди-Фьемме (Италия) гонкой с общего старта свободным стилем на 10 км. Спортсменкам предстояло подняться на гору Альпе Чермис. Первой это сделала норвежка Терезе Йохауг. Она преодолела дистанцию за 34 минуты 21,6 секунды.

Второе и третье места также достались норвежкам Хейди Венг (+50,3) и Ингвильд Флугстад Эстберг (+54,5) соответственно.

Россиянка Наталья Непряева финишировала четвёртой с отставанием от Йохауг на 57,1 секунды.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Заключительный этап
Женщины. Масс-старт 10 км. Свободный стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 34.21,6
2. Хейди Венг (Норвегия) — +50,3
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +54,5
4. Наталья Непряева (Россия) — +57,1
5. Тереза Штадлобер (Австрия) — +1.15,1
6. Джессика Диггинс (США) — +1.51,1
7. Роси Бреннен (США) — +1.58,0
8. Рагниль Хага (Норвегия) — +2.06,5
9. Астрид Якобсен (Норвегия) — +2.10,4
10. Катарина Хенниг (Германия) — +2.12,9.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Тур де Ски 3, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Масс-старт 10 км. Свободный стиль
05 января 2020, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Терезе Йохауг
Норвегия
34:21.6
2
Хейди Венг
Норвегия
+50.3
3
Ингвильд Флугстад Эстберг
Норвегия
+54.5
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