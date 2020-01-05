Непряева заняла второе место по итогам многодневки «Тур де Ски»
Россиянка Наталья Непряева стала второй по итогам многодневки «Тур де Ски» — 2020. На заключительном этапе она финишировала четвёртой с отставанием от победительницы норвежки Терезе Йохауг на 57,1 секунды.
Этого оказалось достаточно, чтобы обойти в общем зачёте представительниц Норвегии Астрид Якобсен и Ингвильд Флугстад Эстберг.
На последних ста метрах россиянка сумела максимально приблизиться к Эстберг и сократила отставание с семи до двух с половиной секунд, и этого хватило, чтобы опередить конкурентку.
Победу на «Тур де Ски» одержала Йохауг. Она финишировала в Альпе Чермис с огромным преимуществом. Этот успех стал для неё третьим в карьере. Непряева — вторая. Эстберг замкнула итоговую тройку призёров «Тур де Ски» — 2020.
Йохауг выиграла последний этап на «Тур де Ски», Непряева — четвёртая
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