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Непряева повторила лучший результат россиянок на «Тур де Ски»

Непряева повторила лучший результат россиянок на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Лыжница Наталья Непряева, которая по итогам многодневки «Тур де Ски» — 2020 заняла второе место, повторила лучшее достижение среди российских спортсменок. Лидер национальной сборной второй год подряд становится серебряным призёром этих соревнований.

Непряева финишировала четвёртой в гонке в гору, но стала второй в общем зачёте. На последних ста метрах россиянка сумела максимально приблизиться к норвежке Ингвильд Флугстад Эстберг и сократила отставание с семи до двух с половиной секунд, и этого хватило, чтобы опередить конкурентку.

Ещё одна конкурентка Натальи — Астрид Якобсен из Норвегии — финишировала лишь девятой на заключительном этапе.

Победу на «Тур де Ски» одержала норвежка Терезе Йохауг (2:28.18,6). Она финишировала в Альпе Чермис с огромным преимуществом. Этот успех стал для неё третьим в карьере. Непряева (+1.11,1) — вторая. Эстберг (+1.17,5) замкнула итоговую тройку призёров «Тур де Ски» — 2020.

Непряева заняла второе место по итогам многодневки «Тур де Ски»
Йохауг выиграла последний этап на «Тур де Ски», Непряева — четвёртая
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