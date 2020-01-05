Непряева повторила лучший результат россиянок на «Тур де Ски»

Лыжница Наталья Непряева, которая по итогам многодневки «Тур де Ски» — 2020 заняла второе место, повторила лучшее достижение среди российских спортсменок. Лидер национальной сборной второй год подряд становится серебряным призёром этих соревнований.
Непряева финишировала четвёртой в гонке в гору, но стала второй в общем зачёте. На последних ста метрах россиянка сумела максимально приблизиться к норвежке Ингвильд Флугстад Эстберг и сократила отставание с семи до двух с половиной секунд, и этого хватило, чтобы опередить конкурентку.
Ещё одна конкурентка Натальи — Астрид Якобсен из Норвегии — финишировала лишь девятой на заключительном этапе.
Победу на «Тур де Ски» одержала норвежка Терезе Йохауг (2:28.18,6). Она финишировала в Альпе Чермис с огромным преимуществом. Этот успех стал для неё третьим в карьере. Непряева (+1.11,1) — вторая. Эстберг (+1.17,5) замкнула итоговую тройку призёров «Тур де Ски» — 2020.
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