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Бородавко: была вероятность, что норвежки уйдут от Непряевой. Но она молодец

Бородавко: была вероятность, что норвежки уйдут от Непряевой. Но она молодец
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал второе место Натальи Непряевой на многодневке «Тур де Ски». На заключительном этапе спортсменка финишировала четвёртой, но смогла второй год подряд стать серебряным призёром соревнований.

«Очень радостное событие. Было тревожно перед горой, поскольку участие принимали такие сильные спортсменки-«горнячки», как Ингвильд Эстберг, Хейди Венг. Была большая вероятность, что они уйдут от Натальи. Но она молодец, ровно провела гонку, держалась за ними, удержала итоговое второе место.

На сегодняшний день Йохауг — одна из лучших в мире, она доказала это на подъёме в гору, где действительно проявляется класс спортсмена", — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».

Победу на «Тур де Ски» одержала норвежка Терезе Йохауг (2:28.18,6). Она финишировала в Альпе Чермис с огромным преимуществом. Этот успех стал для неё третьим в карьере. Непряева (+1.11,1) — вторая. Ингвильд Флугстад Эстберг (+1.17,5) замкнула итоговую тройку призёров «Тур де Ски» — 2020.

Непряева повторила лучший результат россиянок на «Тур де Ски»
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