Непряева — третья в общем зачёте Кубка мира после «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева, ставшая второй в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», занимает третье место в общем зачёте Кубка мира, уступая только двум норвежкам – Терезе Йохауг и Хейди Венг. От второго места Непряева отстаёт на 63 очка.
В топ-50 ещё три россиянки — Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова и Лидия Дуркина, занимающие места в четвёртом и пятом десятках.
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Общий зачёт после 15 гонок
1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1209
2. Хейди Венг (Норвегия) — 842
3. Наталья Непряева (Россия) — 779
4. Астрид Якобсен (Норвегия) — 699
5. Джессика Диггинс (США) — 644
6. Сэйди Мёубет-Бьорнсен (США) — 606…
36. Яна Кирпиченко (Россия) — 98.
37. Алиса Жамбалова (Россия) — 98…
46. Лидия Дуркина (Россия) — 54.
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