Непряева — третья в общем зачёте Кубка мира после «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева, ставшая второй в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», занимает третье место в общем зачёте Кубка мира, уступая только двум норвежкам – Терезе Йохауг и Хейди Венг. От второго места Непряева отстаёт на 63 очка.

В топ-50 ещё три россиянки — Яна Кирпиченко, Алиса Жамбалова и Лидия Дуркина, занимающие места в четвёртом и пятом десятках.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины

Общий зачёт после 15 гонок

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 1209

2. Хейди Венг (Норвегия) — 842

3. Наталья Непряева (Россия) — 779

4. Астрид Якобсен (Норвегия) — 699

5. Джессика Диггинс (США) — 644

6. Сэйди Мёубет-Бьорнсен (США) — 606…

36. Яна Кирпиченко (Россия) — 98.

37. Алиса Жамбалова (Россия) — 98…

46. Лидия Дуркина (Россия) — 54.