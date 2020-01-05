Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в первой партии за титул чемпионки мира

5 января в Шанхае состоялась первая партия матча за мировую шахматную корону среди женщин между действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной. Белые фигуры были у российской шахматистки. К середине партии преимущество было у белых, однако размен ладей на 44-м ходу разрядил обстановку. В итоге противостояние затянулось и завершилось ничьей на 97-м ходу.

Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий, которые, согласно регламенту, пройдут с 5 по 24 января. Первые партии, по 12 января включительно, будут сыграны в Шанхае (Китай). Затем спортсменки переедут во Владивосток, где проведут остальные партии с 16 по 24 января.

Вторая партия состоится 6 января. Белые фигуры будут у Цзюй Вэньцзюнь.