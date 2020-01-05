Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российский лыжник Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски» — 2020. Большунов финишировал только третьим в масс-старте свободным стилем в гору Альпе Чермис, но этого оказалось достаточно для победы в общем зачёте многодневки, так как лидировавший в общем зачёте перед гонкой Йоханнес Клебо значительно отстал от лидеров, финишировав 21-м.

В заключительной гонке Большунов уступил только двум норвежцам — Симену Хегстаду Крюгеру и Сьюру Рёте. Они ушли в отрыв, задавая темп гонки, который не сумел поддержать лидер сборной Норвегии Клебо.

Большунов — третий российский победитель «Тур де Ски». Ранее многодневку выигрывали Александр Легков и Сергей Устюгов, который на этот раз стал вторым в общем зачёте. Устюгов в масс-старте в гору финишировал пятым, опередив Клебо почти на минуту, а отставал россиянин от норвежца перед стартом всего на 15 секунд.

Большунов — чемпион Тур де Ски! Устюгов — второй! А Россия «сделала» Норвегию
Финальный день Тур де Ски — 2020 получился шикарным для сборной России. Первое и два вторых места в общем зачёте.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020