Российский лыжник Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски» — 2020. Большунов финишировал только третьим в масс-старте свободным стилем в гору Альпе Чермис, но этого оказалось достаточно для победы в общем зачёте многодневки, так как лидировавший в общем зачёте перед гонкой Йоханнес Клебо значительно отстал от лидеров, финишировав 21-м.

В заключительной гонке Большунов уступил только двум норвежцам — Симену Хегстаду Крюгеру и Сьюру Рёте. Они ушли в отрыв, задавая темп гонки, который не сумел поддержать лидер сборной Норвегии Клебо.

Большунов — третий российский победитель «Тур де Ски». Ранее многодневку выигрывали Александр Легков и Сергей Устюгов, который на этот раз стал вторым в общем зачёте. Устюгов в масс-старте в гору финишировал пятым, опередив Клебо почти на минуту, а отставал россиянин от норвежца перед стартом всего на 15 секунд.