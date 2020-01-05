Российский лыжник Александр Большунов выиграл «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски» — 2020. Большунов финишировал только третьим в масс-старте свободным стилем в гору Альпе Чермис, но этого оказалось достаточно для победы в общем зачёте многодневки, так как лидировавший в общем зачёте перед гонкой Йоханнес Клебо значительно отстал от лидеров, финишировав 21-м.
В заключительной гонке Большунов уступил только двум норвежцам — Симену Хегстаду Крюгеру и Сьюру Рёте. Они ушли в отрыв, задавая темп гонки, который не сумел поддержать лидер сборной Норвегии Клебо.
Большунов — третий российский победитель «Тур де Ски». Ранее многодневку выигрывали Александр Легков и Сергей Устюгов, который на этот раз стал вторым в общем зачёте. Устюгов в масс-старте в гору финишировал пятым, опередив Клебо почти на минуту, а отставал россиянин от норвежца перед стартом всего на 15 секунд.
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