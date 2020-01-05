Большунов — о победе в «Тур де Ски»: сегодня был мой день, ещё даже силы остались

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в «Тур де Ски» — 2020.

Большунов финишировал только третьим в масс-старте свободным стилем в гору Альпе Чермис, но этого оказалось достаточно для первенства в общем зачёте многодневки, так как лидировавший в общем зачёте перед гонкой норвежец Йоханнес Клебо значительно отстал от лидеров, финишировав 21-м.

«До последних метров боялся выходить вперёд, потому что гора очень сложная, ошибок не прощает. Но сегодня, по ходу, был мой день, ещё даже силы остались», – сказал Большунов в эфире Первого канала.

Большунов — третий российский победитель «Тур де Ски». Ранее многодневку выигрывали Александр Легков и Сергей Устюгов, который на этот раз стал вторым в общем зачёте.