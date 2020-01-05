Большунов — о победе в «Тур де Ски»: сегодня был мой день, ещё даже силы остались
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в «Тур де Ски» — 2020.
Большунов финишировал только третьим в масс-старте свободным стилем в гору Альпе Чермис, но этого оказалось достаточно для первенства в общем зачёте многодневки, так как лидировавший в общем зачёте перед гонкой норвежец Йоханнес Клебо значительно отстал от лидеров, финишировав 21-м.
«До последних метров боялся выходить вперёд, потому что гора очень сложная, ошибок не прощает. Но сегодня, по ходу, был мой день, ещё даже силы остались», – сказал Большунов в эфире Первого канала.
Большунов — третий российский победитель «Тур де Ски». Ранее многодневку выигрывали Александр Легков и Сергей Устюгов, который на этот раз стал вторым в общем зачёте.
Большунов — чемпион Тур де Ски! Устюгов — второй! А Россия «сделала» Норвегию
Финальный день Тур де Ски — 2020 получился шикарным для сборной России. Первое и два вторых места в общем зачёте.
Читайте также
- 5 января 2020
-
19:13
-
18:56
-
18:19
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:23
-
16:48
-
16:22
-
16:00
-
15:53
-
15:15
-
14:21
-
13:41
-
13:03
-
11:25
-
11:15
-
10:30
-
09:52
-
09:15
-
09:00
-
00:10
- 4 января 2020
-
23:55
-
22:58
-
22:37
-
21:38
-
21:18
-
20:36
-
20:27
-
20:10
-
19:55
-
19:30
-
18:44
-
18:21
-
18:08
Партнерский контент