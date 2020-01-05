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Клебо — о поражении в «Тур де Ски»: этапы в Тоблахе разрушают весь тур

Клебо — о поражении в «Тур де Ски»: этапы в Тоблахе разрушают весь тур
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, ставший третьим в общем зачёте «Тур де Ски», уступив россиянам Александру Большунову и Сергею Устюгову, выразил мнение, что проиграл многодневку из-за этапов в Тоблахе, прошедших 31 декабря и 1 января. Обе гонки выиграли россияне. Забег на 15 км свободным стилем Устюгов, пасьют – Большунов. Перед заключительным этапом многодневки Клебо лидировал в общем зачёте, опережая Большунова на 1 секунду.

«Этапы в Тоблахе разрушают весь тур. У меня должна была быть одна минута преимущества, но, как видите, даже тогда это было бы трудно. Большунов поднимается на вершину ужасно быстро.

Я знал, что это будет нелегко. Я честно попытался, но с самого начала знал, что должен найти свою скорость и подняться, потеряв как можно меньше. Сегодня я не был лучшим», — приводит слова Клебо NRK.

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