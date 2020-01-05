Большунов эмоционально отпраздновал победу в общем зачёте «Тур де Ски». Видео

Лыжная многодневка «Тур де Ски» завершилась мужским масс-стартом свободным стилем в гору Альпе Чермис. Победу в гонке одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Россиянин Александр Большунов стал третьим, чего оказалось достаточно для победы в общем зачёте многодневки, так как лидировавший в общем зачёте перед заключительной гонкой норвежец Йоханнес Клебо значительно отстал от лидеров, финишировав 21-м с отставанием в полторы минуты.

Клебо лидировал до горы, но в подъём, задавая темп гонки, рванули его соотечественники Крюгер и Сьюр Рёте. Россияне Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов шли во второй группе, а Клебо с каждым метром всё больше отставал.

В итоге Большунов пересёк финишную черту третьим, на минуту раньше Клебо, которому перед гонкой уступал всего секунду. Вторым в общем зачёте стал Устюгов, также успешно ликвидировавший 15-секундное отставание от Йоханнеса.

Видео доступно на официальном канале FIS в YouTube.