Большунов эмоционально отпраздновал победу в общем зачёте «Тур де Ски». Видео

Лыжная многодневка «Тур де Ски» завершилась мужским масс-стартом свободным стилем в гору Альпе Чермис. Победу в гонке одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Россиянин Александр Большунов стал третьим, чего оказалось достаточно для победы в общем зачёте многодневки, так как лидировавший в общем зачёте перед заключительной гонкой норвежец Йоханнес Клебо значительно отстал от лидеров, финишировав 21-м с отставанием в полторы минуты.
Клебо лидировал до горы, но в подъём, задавая темп гонки, рванули его соотечественники Крюгер и Сьюр Рёте. Россияне Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов шли во второй группе, а Клебо с каждым метром всё больше отставал.
В итоге Большунов пересёк финишную черту третьим, на минуту раньше Клебо, которому перед гонкой уступал всего секунду. Вторым в общем зачёте стал Устюгов, также успешно ликвидировавший 15-секундное отставание от Йоханнеса.
Видео доступно на официальном канале FIS в YouTube.
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