Легков — о победе Большунова: вот теперь и делайте выводы, под кого делали «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион, победитель «Тур де Ски» — 2013 Александр Легков прокомментировал победу Александра Большунова в многодневке 2020 года. Второе место занял чемпион «Тур де Ски» — 2017 Сергей Устюгов.

«Шикарный результат! Молодцы ребята, здорово сработали. У Большунова было преимущество перед Клебо сегодня, но и Устюгов молодец. Прекрасно, что первое и второе места наши. С точки зрения результатов Большунову было важно выиграть „Тур де Ски“. У Устюгова уже была победа, теперь и у Большунова есть. Нам не хватало побед, у нас было много вторых мест. Поздравляю наших ребят.

Никто не знал, какой Клебо на горе. В прошлом году он всё контролировал перед последней гонкой. Но сейчас, как только наступил масс-старт, сразу стало понятно, кто сильнее в гору. Вот теперь и делайте выводы, под кого делали «Тур де Ски», — приводит слова Легкова РИА «Новости».

Когда после 2019 года организаторы изменили состав гонок «Тур де Ски» в пользу спринтов и 15-километровых дистанций, все специалисты в один голос говорили, что многодневка изменена ради лучшего спринтера мира Клебо, который не слишком хорош в дистанционных гонках.