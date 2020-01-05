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Большунов возглавил общий зачёт Кубка мира, Устюгов — третий

Большунов возглавил общий зачёт Кубка мира, Устюгов — третий
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке «Тур де Ски» возглавил общий зачёт Кубка мира. Большунов опередил норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо на 75 очков. Третьим идёт россиянин Сергей Устюгов, чьё преимущество над ближайшим преследователем, финном Ийво Нисканеном, составляет сразу 252 очка.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины
Общий зачёт после 15 гонок

1. Александр Большунов (Россия) – 1081.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1006.
3. Сергей Устюгов (Россия) – 845.
4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 593.
5. Сьюр Рёте (Норвегия) – 581.
6. Пол Голдберг (Норвегия) – 502…
11. Андрей Мельниченко (Россия) – 330.
12. Денис Спицов (Россия) – 323…
14. Артём Мальцев (Россия) – 309…
16. Андрей Ларьков (Россия) – 303.

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