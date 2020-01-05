Вяльбе — об итогах «Тур де Ски» — 2020: русские богатыри дали сегодня жару

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги выступления российских спортсменов в многодневке «Тур де Ски» — 2020. Александр Большунов первенствовал среди мужчин, вторым стал Сергей Устюгов. Среди женщин второе место заняла Наталья Непряева, которая уступила только норвежке Терезе Йохауг.
«Друзья, я вас поздравляю. Это тяжелейшая гонка, тяжелейшие семь дней. И наши ребята достойно прошли дистанцию. Всё-таки русские богатыри дали сегодня жару. Прекрасное выступление, замечательные новогодние праздники. Хорошо закончили старый год и так же хорошо начали новый. И то, что ранее Непряева заняла второе место, проиграв лишь Йохауг, тоже очень круто. Очень рада за Александра, потому что у него достаточно часто бывали вторые места, год назад — третье. То, что случилось сегодня, — это превосходно», — сказала Вяльбе в эфире Первого канала.
- 5 января 2020
-
20:45
-
20:31
-
20:14
-
19:55
-
19:48
-
19:32
-
19:13
-
18:56
-
18:19
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:23
-
16:48
-
16:22
-
16:00
-
15:53
-
15:15
-
14:21
-
13:41
-
13:03
-
11:25
-
11:15
-
10:30
-
09:52
-
09:15
-
09:00
-
00:10
- 4 января 2020
-
23:55
-
22:58
-
22:37
-
21:38
-
21:18
-
20:36
-
20:27