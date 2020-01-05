Вяльбе — об итогах «Тур де Ски» — 2020: русские богатыри дали сегодня жару

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги выступления российских спортсменов в многодневке «Тур де Ски» — 2020. Александр Большунов первенствовал среди мужчин, вторым стал Сергей Устюгов. Среди женщин второе место заняла Наталья Непряева, которая уступила только норвежке Терезе Йохауг.

«Друзья, я вас поздравляю. Это тяжелейшая гонка, тяжелейшие семь дней. И наши ребята достойно прошли дистанцию. Всё-таки русские богатыри дали сегодня жару. Прекрасное выступление, замечательные новогодние праздники. Хорошо закончили старый год и так же хорошо начали новый. И то, что ранее Непряева заняла второе место, проиграв лишь Йохауг, тоже очень круто. Очень рада за Александра, потому что у него достаточно часто бывали вторые места, год назад — третье. То, что случилось сегодня, — это превосходно», — сказала Вяльбе в эфире Первого канала.