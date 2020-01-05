Легков показал лучший результат дня на «Тур де Ски». Он выступал с любителями

Олимпийский чемпион, победитель «Тур де Ски» — 2013 Александр Легков, выигравший любительскую гонку в гору Альпе Чермис в Валь-ди-Фьемме (Италия), показал абсолютно лучший результат дня среди всех участников воскресных забегов. Легков совершил восхождение на гору за 30 минут 40,6 секунды.

Победитель заключительного этапа «Тур де Ски» норвежец Симен Хегстад Крюгер затратил на подъём 30.55,8. Победитель всей многодневки Александр Большунов – 31.18,1. Лучшая среди женщин, норвежка Терезе Йохауг, взобралась на Альпе Чермис за 34.21,6.

Все гонки 5 января в Валь-ди-Фьемме были одинаковыми – масс-старт свободным стилем на 10 км.

Напомним, что «Тур де Ски» выиграл Большунов, второе место среди мужчин занял Сергей Устюгов, среди женщин – Наталья Непряева.

Легков перед решающими гонками на «Тур де Ски» выиграл забег в гору среди любителей