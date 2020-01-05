Бородавко: давно в России не было победителя «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги выступления россиян на «Тур де Ски». Победу в соревнованиях мужчин одержал Александр Большунов, Сергей Устюгов стал вторым. У женщин второе место заняла Наталья Непряева, уступившая только норвежке Терезе Йохауг.

«Конечно, я предполагал любую развязку. Но наши ребята очень грамотно провели гонку, она прошла под контролем. Очень радостно! Это новогодний подарок для всех любителей лыж, давно у нас не было победителя «Тур де Ски». Король лыж — это тот, кто выигрывает на одной Олимпиаде 30 и 50 километров, это не нами придумано. Не думаю, что нужно вводить нововведения.

Непряева? Были опасения, что она не сможет удержать второе место, её соперницы в горах показывали лучшие результаты. Но Наталья смогла удержать второе место, честь ей и хвала. Это высокий результат!» — приводит слова Бородавко Sport24.

В 2013 году «Тур де Ски» выиграл Александр Легков, в 2017-м — Устюгов.