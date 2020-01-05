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Российские гандболисты проиграли Испании накануне чемпионата Европы

Российские гандболисты проиграли Испании накануне чемпионата Европы
Другие / Гандбол 0

Мужская сборная России по гандболу в преддверии чемпионата Европы приняла участие в международном турнире — мемориале Доминго Барсенаса в Испании. В третьем матче соревнований российские гандболисты уступили команде Испании со счётом 24:32. Самым результативным в составе российской команды Алекс Дуйшебаев, забивший 6 мячей, 5 раз отличился Тимур Дибиров.

Напомним, ранее россияне со счётом 30:25 обыграли команду Польши, а также уступили сборной Португалии – 25:27. С одной победой в трёх матчах сборная России заняла третье место на турнире. Выиграли домашний турнир испанцы, вторыми стали португальские гандболисты.

Чемпионат Европы пройдёт с 9 по 26 января в Швеции, Австрии и Норвегии.

Гандбол. Мемориал Доминго Барсенаса. Мужчины
Третий тур

Испания — Россия — 32:24 (15:9).

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