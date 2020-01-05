Непряева — о серебре «Тур де Ски» — 2020: это были сумасшедшие дни

Российская лыжница Наталья Непряева подвела итоги своего выступления в многодневке «Тур де Ски». Непряева заняла второе место в общем зачёте, уступив только норвежке Терезе Йохауг, для которой этот успех стал третьим в карьере.

«Это были сумасшедшие дни. Я так рада, что я смогла побороться за хорошие позиции в таком сильном составе», — написала Непряева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Натальи Непряевой.

Непряева, став второй на «Тур де Ски» — 2020, повторила лучшее достижение среди российских спортсменок. Лидер национальной сборной второй год подряд становится серебряным призёром этих соревнований.

На заключительном этапе «Тур де Ски» — 2020, в гонке в гору Альпе Чермис, Непряева финишировала четвёртой. На последних 100 метрах россиянка сумела максимально приблизиться к норвежке Ингвильд Флугстад Эстберг и сократила отставание с 7 до 2,5 секунды, и этого хватило, чтобы опередить конкурентку.