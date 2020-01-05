Впервые в истории российские лыжники заняли первые два места на «Тур де Ски»

Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов впервые в истории принесли сборной России два первых места в общем зачёте по итогам многодневки «Тур де Ски». Оба лыжника в заключительном масс-старте в гору Альпе Чермис опередили лидировавшего норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Отставание Большунова составляло всего секунду, Устюгов проигрывал 15 секунд. Клебо финишировал на вершине спустя минуту после россиян и занял третье место в общем зачёте.
Большунов – третий в истории российский лыжник, выигравший «Тур де Ски». Впервые победу России принёс в 2013 году Александр Легков, но тогда Максим Вылегжанин стал только третьим, а второе место занял швейцарец Дарио Колонья.
В 2017 году первенствовал Устюгов. Компанию на пьедестале россиянину составили норвежец Мартин Йонсруд Сундбю и Колонья.
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