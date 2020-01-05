Третьяков и Никитина остались без медалей на этапе КМ по скелетону в Германии

Российские спортсмены остались без медалей на третьем этапе Кубка мира по скелетону в Винтерберге (Германия).
В соревнованиях женщин лучшая из россиянок, призёр Олимпийских игр Елена Никитина, стала восьмой. Победила немка Тина Херманн, обойдя на 0,03 секунды канадку Мирелу Рагневу, на 0,16 – австрийку Янин Флок.
Мужской старт завершился победой южнокорейца Сунбин Юна. Второе и третье места заняли немцы Александр Гасснер и Аксель Юнгк. Олимпийский чемпион Александр Третьяков – седьмой.
Скелетон. Кубок мира. Третий этап. Винтерберг, Германия
Скелетон. Мужчины
1. Сунбин Юн (Южная Корея) – 1.52,95.
2. Александр Гасснер (Германия) – 1.53,00.
3. Аксель Юнгк (Германия) – 1.53,03…
7. Александр Третьяков (Россия) – 1.53,50…
12. Евгений Рукосуев (Россия) – 1.54,28…
19. Никита Трегубов (Россия) – 1.54,96.
Женщины
1. Тина Херманн (Германия) – 1.56,21.
2. Мирела Рагнева (Канада) – 1.56,24.
3. Янин Флок (Австрия) – 1.56,37…
8. Елена Никитина (Россия) – 1.57,54…
19. Юлия Канакина (Россия) – 1.58,45.
20. Рената Хузина (Россия) – 1.58,79.
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