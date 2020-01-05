Третьяков и Никитина остались без медалей на этапе КМ по скелетону в Германии

Российские спортсмены остались без медалей на третьем этапе Кубка мира по скелетону в Винтерберге (Германия).

В соревнованиях женщин лучшая из россиянок, призёр Олимпийских игр Елена Никитина, стала восьмой. Победила немка Тина Херманн, обойдя на 0,03 секунды канадку Мирелу Рагневу, на 0,16 – австрийку Янин Флок.

Мужской старт завершился победой южнокорейца Сунбин Юна. Второе и третье места заняли немцы Александр Гасснер и Аксель Юнгк. Олимпийский чемпион Александр Третьяков – седьмой.



Скелетон. Кубок мира. Третий этап. Винтерберг, Германия

Скелетон. Мужчины

1. Сунбин Юн (Южная Корея) – 1.52,95.

2. Александр Гасснер (Германия) – 1.53,00.

3. Аксель Юнгк (Германия) – 1.53,03…

7. Александр Третьяков (Россия) – 1.53,50…

12. Евгений Рукосуев (Россия) – 1.54,28…

19. Никита Трегубов (Россия) – 1.54,96.

Женщины

1. Тина Херманн (Германия) – 1.56,21.

2. Мирела Рагнева (Канада) – 1.56,24.

3. Янин Флок (Австрия) – 1.56,37…

8. Елена Никитина (Россия) – 1.57,54…

19. Юлия Канакина (Россия) – 1.58,45.

20. Рената Хузина (Россия) – 1.58,79.