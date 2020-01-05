Легков: Большунов, Устюгов, Непряева — вы лучшие!

Первый в истории российский победитель «Тур де Ски» олимпийский чемпион Александр Легков, выигравший лыжную многодневку в 2013 году, отреагировал на блестящее выступление соотечественников на «Тур де Ски» — 2020. Александр Большунов стал победителем многодневки, а Сергей Устюгов, выигравший тур в 2017-м, занял второе место в общем зачёте. Также второй среди женщин стала Наталья Непряева.
«Третий в истории российских лыж победитель «Тур де Ски»! Победа всего российского лыжного спорта! 100% доминирование в мире. Большунов, Устюгов, Непряева — вы лучшие! Сервис-бригада и тренерский состав — Боги!» — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Александра Легкова.
Сам Легков выиграл масс-старт в гору среди любителей, показав самое быстрое время дня.
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