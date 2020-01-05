Спицов — о победе Большунова на «Тур де Ски» — 2020: ну наконец-то, Санёк!

Трёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года российский лыжник Денис Спицов прокомментировал успешное выступление национальной команды на «Тур де Ски» — 2020. Александр Большунов стал победителем многодневки, а Сергей Устюгов, выигравший тур в 2017-м, занял второе место в общем зачёте. Также второй среди женщин стала Наталья Непряева.

«Ну наконец-то, Санёк! Спасибо, команда! Сегодня мы действительно были единым целым!» — написал Спицов на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дениса Спицова.

Спицов поднимался в гору в одной группе с Большуновым и Устюговым. В итоге Денис занял четвёртое место на заключительном этапе «Тур де Ски», финишировав вслед за Александром. В общем зачёте многодневки Спицов стал 11-м, уступив Большунову почти 4 минуты.

Для Большунова это первая крупная победа в карьере. В его активе три серебра Олимпийских игр и четыре серебра чемпионата мира.