Телеканал ARD обвинил главу федерации тяжёлой атлетики в допинге и коррупции

В новом фильме немецкого телеканала ARD Международная федерация тяжёлой атлетики и её многолетний руководитель Тамаш Аян обвинены в создании «культуры коррупции» и покрывательстве допинга на протяжении десятилетий.
Выдающиеся тяжелоатлеты редко подвергались тестированию, в то время как некоторые допинг-офицеры брали взятки, чтобы скрыть манипуляции с пробами мочи, утверждают журналисты ARD, среди которых Хайо Зеппельт.
Согласно фильму, почти половина из 450 медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира с 2008 по 2017 год не подвергались допинг-контролю во время тренировочного процесса. В фильме приводятся доказательства, снятые скрытой камерой. А главным обвинителем выступает глава немецкой федерации Кристиан Баумгартнер.
«Аян выступает за систему, которая устанавливает допинг в тяжёлой атлетике на протяжении десятилетий и которая уже давно сошла с рельсов. Культура коррупции распространилась », — цитирует Баумгартнера AFP.
Помимо обвинений в допинге, в фильме ARD также приводятся документы, свидетельствующие, что не менее $ 5 млн, поступивших от Международного олимпийского комитета в IWF, были переведены на два швейцарских счета, контроль над которыми имеет только Аян.
80-летний Аян занимает руководящие должности в IWF с 1970 года и является президентом федерации с 2000 году.
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