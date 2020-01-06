Крюгер прокомментировал победу в заключительной гонке «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал победу в финальном масс-старте в гору на «Тур де Ски».

«Это было весело. „Тур де Ски“ сложился для меня не так хорошо, как я надеялся. Но здорово, что мне удалось победить в гонке в гору», — приводит слова Крюгера NRK.

Россиянин Александр Большунов стал третьим, чего оказалось достаточно для победы в общем зачёте многодневки, так как лидировавший перед гонкой Йоханнес Клебо значительно отстал от лидеров, финишировав 21-м. Вторым в масс-старте стал ещё один представитель Норвегии Сьюр Рёте.

Большунов — третий российский победитель «Тур де Ски». Ранее многодневку выигрывали Александр Легков и Сергей Устюгов, который на этот раз стал вторым в общем зачёте.