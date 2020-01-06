Крюгер прокомментировал победу в заключительной гонке «Тур де Ски»
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал победу в финальном масс-старте в гору на «Тур де Ски».
«Это было весело. „Тур де Ски“ сложился для меня не так хорошо, как я надеялся. Но здорово, что мне удалось победить в гонке в гору», — приводит слова Крюгера NRK.
Россиянин Александр Большунов стал третьим, чего оказалось достаточно для победы в общем зачёте многодневки, так как лидировавший перед гонкой Йоханнес Клебо значительно отстал от лидеров, финишировав 21-м. Вторым в масс-старте стал ещё один представитель Норвегии Сьюр Рёте.
Большунов — третий российский победитель «Тур де Ски». Ранее многодневку выигрывали Александр Легков и Сергей Устюгов, который на этот раз стал вторым в общем зачёте.
Крюгер выиграл масс-старт в гору на «Тур де Ски», Большунов опередил Клебо
Читайте также
- 6 января 2020
-
10:12
-
09:59
-
09:41
-
09:34
-
09:25
-
00:02
- 5 января 2020
-
23:16
-
22:57
-
21:51
-
21:40
-
21:09
-
20:45
-
20:31
-
20:14
-
19:55
-
19:48
-
19:32
-
19:13
-
18:56
-
18:19
-
17:54
-
17:50
-
17:39
-
17:23
-
16:48
-
16:22
-
16:00
-
15:53
-
15:15
-
14:21
-
13:41
-
13:03
-
11:25
-
11:15
-
10:30
Партнерский контент