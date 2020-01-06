Венг: в «Тур де Ски» нужно больше спринтерских гонок

Норвежская лыжница Хейди Венг предложила немного изменить формат многодневки «Тур де Ски». В общем зачёте она стала четвёртой.

«Думаю, нам нужно больше спринтерских гонок. Было бы справедливо, если бы за спринт не давались бонусные секунды, но добавили один старт. Были бы три спринтерские гонки, три дистанционные и финальная гонка в гору. И с финансовой точки зрения, в дистанционных гонках можно заработать больше, чем в спринте.

Вы, должно быть, думаете, что нам, дистанционщикам, невероятно повезло. Зимой у нас больше гонок, чем у спринтеров. Если бы спринтерских и дистанционных гонок было одинаково, это было бы справедливо", — приводит слова Венг NRK.

Победу на «Тур де Ски» 2020 года одержала норвежка Терезе Йохауг. Второй стала россиянка Наталья Непряева, третьей — норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.