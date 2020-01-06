Крюгер — о третьем спринте на «Тур де Ски»: это просто бессмыслица

Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал предложение соотечественницы Хейди Венг добавить ещё одну спринтерскую гонку на «Тур де Ски».

«Это просто бессмыслица. Два спринта в семи гонках — это более чем достаточно. По крайней мере с таким количеством масс-стартов. Я бы хотел видеть больше длинных гонок. Два спринта — идеальный вариант. Дистанционные гонки на 15 км — это очень скучно. Хотелось бы видеть более разнообразный репертуар», — приводит слова Крюгера NRK.

Крюгер стал победителем финального масс-старта в гору на «Тур де Ски» 2020 года. В общем зачёте многодневки он занял пятое место. Победителем соревнований стал россиянин Александр Большунов.

Венг: в «Тур де Ски» нужно больше спринтерских гонок