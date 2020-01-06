В FIS отреагировали на предложение Венг об изменении формата «Тур де Ски»

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей прокомментировал предложение бронзового призёра Олимпийских игр, норвежской лыжницы Хейди Венг добавить ещё одну спринтерскую гонку на «Тур де Ски».

«Думаю, нам нужно подумать об этом несколько дней. Всегда есть спортсмены, которые получают больше бонусных секунд. Кому-то хочется больше спринтерских гонок, кому-то — дистанционных и так далее. Мы никогда не сможем сделать всех счастливыми. Нам нужно проанализировать нынешний формат „Тур де Ски“ и по окончании сезона принять решение», — приводит слова Миньерея NRK.

В общем зачёте женской многодневки победу одержала представительница Норвегии Терезе Йохауг. В мужских соревнованиях первенствовал россиянин Александр Большунов.

Венг: в «Тур де Ски» нужно больше спринтерских гонок