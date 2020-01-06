Клебо: Большунов и Устюгов оказались сильнее меня

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо, ставший третьим в общем зачёте «Тур де Ски», прокомментировал своё выступление. Он уступил россиянам Александру Большунову и Сергею Устюгову. Большунов впервые выиграл эту многодневку.

«Я доволен тем, как работали моё тело и голова. Я сделал всё, что было в моих силах, чтобы бороться. Чувствую, что всё сделал правильно. Два лыжника оказались сильнее меня. Нужно это признать и поздравить их.

Не думаю, что дело в лыжах. Для достижения успеха нужно, чтобы сложилось очень много факторов. Один из дней сложился неудачно в плане прохождения дистанции, другой также оказался ужасным. Ничего не поделаешь", — приводит слова Клебо Dagbladet.

Клебо стал победителем «Тур де Ски» в прошлом году.