Клебо: Большунов и Устюгов оказались сильнее меня
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо, ставший третьим в общем зачёте «Тур де Ски», прокомментировал своё выступление. Он уступил россиянам Александру Большунову и Сергею Устюгову. Большунов впервые выиграл эту многодневку.
«Я доволен тем, как работали моё тело и голова. Я сделал всё, что было в моих силах, чтобы бороться. Чувствую, что всё сделал правильно. Два лыжника оказались сильнее меня. Нужно это признать и поздравить их.
Не думаю, что дело в лыжах. Для достижения успеха нужно, чтобы сложилось очень много факторов. Один из дней сложился неудачно в плане прохождения дистанции, другой также оказался ужасным. Ничего не поделаешь", — приводит слова Клебо Dagbladet.
Клебо стал победителем «Тур де Ски» в прошлом году.
Тренер сборной Норвегии: Большунов и Устюгов — ужасно хорошие лыжники
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