Йохауг: эксперты говорили, что «Тур де Ски» мне не подходит
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг поделилась впечатлениями от победы в общем зачёте «Тур де Ски».
«Это было очень увлекательно. „Тур“ немного изменился со всеми этими бонусными секундами и другими вещами. Я рада, что мне удалось победить.
Не думала, что «Тур» так хорошо мне подойдёт, учитывая все изменения. Эксперты говорили, что этот «Тур де Ски» мне не подходит и что мне будет тяжело. Такие слова вынудили меня ехать быстро. Приятно победить в такой ситуации", — приводит слова Йохауг Dagbladet.
Второе место в общем зачёте заняла россиянка Наталья Непряева. Третьей стала ещё одна представительница Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг, выигравшая «Тур де Ски» в прошлом году.
Йохауг выиграла последний этап на «Тур де Ски», Непряева — четвёртая
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