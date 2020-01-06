Йохауг: эксперты говорили, что «Тур де Ски» мне не подходит

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг поделилась впечатлениями от победы в общем зачёте «Тур де Ски».

«Это было очень увлекательно. „Тур“ немного изменился со всеми этими бонусными секундами и другими вещами. Я рада, что мне удалось победить.

Не думала, что «Тур» так хорошо мне подойдёт, учитывая все изменения. Эксперты говорили, что этот «Тур де Ски» мне не подходит и что мне будет тяжело. Такие слова вынудили меня ехать быстро. Приятно победить в такой ситуации", — приводит слова Йохауг Dagbladet.

Второе место в общем зачёте заняла россиянка Наталья Непряева. Третьей стала ещё одна представительница Норвегии Ингвильд Флугстад Эстберг, выигравшая «Тур де Ски» в прошлом году.