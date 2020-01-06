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Эстберг: я не знаю, из чего сделана Йохауг

Эстберг: я не знаю, из чего сделана Йохауг
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг прокомментировала успешное выступление соотечественницы Терезе Йохауг на «Тур де Ски» 2020 года. Йохауг выиграла заключительный масс-старт в гору и стала победительницей многодневки в общем зачёте.

«Я знаю, насколько Терезе сильна. Она выступает в своём классе по сравнению с другими. Я не знаю, из чего она сделана. Её выступление — это абсолютное сумасшествие», — приводит слова Эстберг Dagbladet.

Эстберг, выигравшая «Тур де Ски» в прошлом году, в нынешнем розыгрыше заняла третье место. Второй стала россиянка Наталья Непряева.

В мужских соревнованиях первенствовал россиянин Александр Большунов. Второе место занял его соотечественник Сергей Устюгов. Третьим стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

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