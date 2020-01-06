Авербух: фигуристы в среднем получают 150-200 тыс. рублей за один выход в шоу

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух рассказал о гонорарах фигуристов, участвующих в ледовых шоу.

«Я стою у истоков этого бизнеса в России. Всё, что сейчас происходит, в том числе большое количество самых разных ледовых шоу, — производная от того, что я задумал больше 15 лет назад. Сначала были просто показательные выступления. И мечтать о том, что это приобретёт такие масштабы, было достаточно смело. Очень повезло, что в определённый момент тур совпал с телевизионным проектом. Безумная популярность первых двух сезонов показала, что мы в принципе делаем всё правильно.



Минусы приходилось закрывать по-разному — продал одну машину, тогда был Saab, несколько раз перекредитовывался. Максимальные убытки были после первого гастрольного тура — больше $ 100 тыс. По тем временам просто огромные деньги.



Делать качественное представление — дорого. А я сразу спозиционировал своё шоу как шоу, в котором выступают чемпионы из чемпионов. Только лучшие. И понимал, что существенную часть расходов будут составлять гонорары. Средняя ставка для главных героев — $ 2000-3000 за выход, независимо от моего финансового состояния. Все получали гонорары, даже когда тур был убыточным. Мне было важно сохранить состав.



Мы давно работаем в рублёвой зоне. Перестали пересчитывать всё в валюту после кризиса. В валюте всё стало грустнее. Средний гонорар спортсмена – где-то 150-200 тысяч рублей за один выход», – цитирует Авербуха Sport24.

В частности, участие в ледовом шоу принимает олимпийская чемпионка Алина Загитова, приостановившая карьеру.