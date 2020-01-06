«А мы почему не в курсе?» Траньков отреагировал на слова Авербуха о гонорарах

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова серебряного призёра Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореографа Ильи Авербуха о гонорарах фигуристов за участие в ледовых шоу. Авербух сообщил, что средний гонорар спортсмена – «где-то 150-200 тысяч рублей за один выход».

«Ого, а мы почему не в курсе?» — написал Траньков в своём «твиттере».

В паре с Татьяной Волосожар Траньков выиграл две золотые медали на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также они стали чемпионами мира 2013 года, четырёхкратными чемпионами Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратными чемпионами России (2011, 2013, 2016). Траньков вместе с Волосожар ранее выступали в шоу Авербуха.