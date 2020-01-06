Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью во второй партии за титул чемпионки мира
В Шанхае (Китай) состоялась вторая партия матча за мировую шахматную корону среди женщин между действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной. Российская шахматистка играла чёрными фигурами. Противостояние завершилось ничьей на 40-м ходу.
Первая партия, состоявшаяся вчера, 5 января, также закончилась вничью.
Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий, которые, согласно регламенту, пройдут с 5 по 24 января. Первые партии, по 12 января включительно, будут сыграны в Шанхае (Китай). Затем спортсменки переедут во Владивосток, где проведут остальные партии с 16 по 24 января. Третья партия состоится 8 января.
Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам.
Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в первой партии за титул чемпионки мира
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