Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью во второй партии за титул чемпионки мира

В Шанхае (Китай) состоялась вторая партия матча за мировую шахматную корону среди женщин между действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной. Российская шахматистка играла чёрными фигурами. Противостояние завершилось ничьей на 40-м ходу.

Первая партия, состоявшаяся вчера, 5 января, также закончилась вничью.

Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий, которые, согласно регламенту, пройдут с 5 по 24 января. Первые партии, по 12 января включительно, будут сыграны в Шанхае (Китай). Затем спортсменки переедут во Владивосток, где проведут остальные партии с 16 по 24 января. Третья партия состоится 8 января.

Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам.