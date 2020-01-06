Фанаты вновь активно трогали Загитову на автограф-сессии. Она старалась не реагировать

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова во время новой автограф-сессии, приуроченной к ледовому шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», старалась не реагировать на попытки болельщиков дотронуться или обнять её.
Видео доступно на «Чемпионате».
Во время предыдущей автограф-сессии Загитова несколько раз не смогла скрыть раздражение, когда поклонники старались потрогать её. Спортсменка одёргивала болельщиков, которые хотели её обнять.
13 декабря 17-летняя Загитова объявила о решении приостановить карьеру и не выступать на чемпионате России в Красноярске. Алина является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года.
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