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Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене

Клебо вошёл в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене
Другие / Лыжный спорт 0

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам огласил состав команды на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), который пройдёт 11-12 января, сообщает официальный сайт Норвежской лыжной федерации.

В заявку мужской команды вошли: Йоханнес Хёсфлот Клебо, Синдре Бьёрнестад Скар, Ховард Солос Тёугбёль, Йёран Тефре, Эрик Вальнес, Эйрик Брандсдаль, Поль Трёан Эуне.

В состав женской сборной включены: Майкен Касперсен Фалла, Ане Аппельквист Стенсет, Юли Мюр, Мари Эйде, Анникен Алнес, Кристине Ставос Скистад, Лотта Уднес Венг.

На минувшей неделе норвежка Терезе Йохауг выиграла многодневку «Тур де Ски». Она пропустит этап в Дрездене. У мужчин лучший результат среди норвежцев продемонстрировал Клебо, ставший третьим.

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