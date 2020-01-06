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Призёр ЧМ-2013 Полторанин и два эстонских лыжника дисквалифицированы на 4 года

Призёр ЧМ-2013 Полторанин и два эстонских лыжника дисквалифицированы на 4 года
Другие / Лыжный спорт 0

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2013 казахстанский лыжник Алексей Полторанин, эстонские лыжники Андреас Веэрпалу и Карел Таммъярв, а также представитель вспомогательного персонала эстонец Мати Алавер дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS). Наказание наложено за использование запрещённого вещества или метода, а именно допинга крови.

В течение 21 дня спортсмены могут подать апелляции на дисквалификации в Спортивный арбитражный суд.

Также FIS сообщает, что расследование дисциплинарных дел против эстонского лыжника Алго Кярпа, признавшегося в допинге крови, и тренера Андруса Веэрпалу, отрицающего свою причастность, продолжается, на них наложено временное отстранение.

Случаи связаны с рейдами, которые были проведены в Зеефельде (Австрия) 27 февраля 2019 года австрийской полицией при поддержке немецких коллег в соответствии с национальным уголовным законодательством о допинге. Аресты были частью большого долгосрочного расследования, связанного с деятельностью немецкого спортивного врача Марка Шмидта.

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