Российский фигурист Даниелян объяснил народную любовь к Загитовой

Российский фигурист Артур Даниелян заявил, что массовое боление за олимпийскую чемпионку 2018 года Алину Загитову связано прежде всего с её победой на Играх в Пхёнчхане.
«Такая любовь, я думаю, связана с тем, что она выиграла все возможные титулы, а в первую очередь Олимпийские игры. Там она завоевала сердца болельщиков, да и в принципе за свою карьеру.
Я считаю, она достойна этого, и неудивительно, что её заявление о приостановлении карьеры люди восприняли с таким ажиотажем, потому что все болельщики хотели её видеть дальше на соревнованиях, ведь в этом году у неё такие классные программы», — цитирует Даниеляна РИА «Новости».
13 декабря 17-летняя Загитова объявила о решении приостановить карьеру и не выступать на чемпионате России в Красноярске. Алина является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года.
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